Zelensky vede Meloni | Abbiamo parlato anche di asset russi

"Abbiamo tenuto una riunione con Giorgia Meloni, presidente del Consiglio dei ministri italiano. Abbiamo discusso di come proteggere il nostro settore energetico dagli attacchi russi e renderlo più resiliente: l'Italia dispone delle competenze e delle attrezzature necessarie a tal fine". Lo afferma Volodymyr Zelensky. "Ci siamo concentrati sui progetti di difesa congiunti nell'ambito dello strumento.

