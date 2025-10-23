Zelensky | Più pressioni sulla Russia All’Ue serve un grosso arsenale comune e che Mosca lo sappia
“Se la Russia è pronta a parlare noi siamo pronti a parlare. Il piano inizia col sedersi e parlare, non usare missili contro civili”. Parole chiare quelle di Volodymyr Zelensky in conferenza stampa durante i lavori del Consiglio europeo a Bruxelles. Al momento – ha detto il presidente ucraino – non è a conoscenza di alcun piano pronto, “ma Kiev sa da dove iniziare, ossia da un cessate il fuoco”. Davanti ai cronisti ha ricordato anche l’attacco di mercoledì contro un asilo, sottolineando che “il secondo esercito più grande al mondo combatte contro bambini ucraini”. Zekensky: all’Europa serve un grosso arsenale comune e che Mosca lo sappia. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
