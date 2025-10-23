Zelensky ora ragiona | Congelare la linea del fronte ma senza cedere i territori

Rutte: « Donald è il solo che può ottenere la pace». Il Cremlino: nessun ostacolo all’incontro. Che fa litigare magiari e polacchi. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Zelensky ora ragiona: «Congelare la linea del fronte, ma senza cedere i territori»

Approfondisci con queste news

Nella puntata di oggi del podcast "Il Risveglio della Ragione": - Anche se Donald Trump continua a preferire Putin a Zelensky, a tutto c'è un limite e il Presidente Usa cancella il faccia a faccia con lo zar; - Il Giappone ha il primo premier donna della sua storia. - facebook.com Vai su Facebook

A Odessa, ha detto poco fa Zelensky, sarà creata un'amministrazione militare. Alla guida secondo indiscrezioni andrà Sergey Lysak, un alto ufficiale dei servizi segreti che ha ricoperto il medesimo incarico nella regione di Dnipro - X Vai su X

Ucraina, Zelensky: “Buon compromesso congelare guerra su linea fronte” - Il numero uno dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky, favorevole all'idea di Donald Trump per trovare un compromesso con la Russia sulla guerra. Come scrive newsmondo.it

Zelensky, buon compromesso congelare guerra su linea fronte - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky definisce la proposta di Trump di utilizzare la linea ... Secondo msn.com

Zelensky: la proposta di Trump di congelare le attuali linee del fronte è “un buon compromesso” - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato mercoledì che la proposta del presidente statunitense Donald Trump, secondo cui Ucraina e Russia dovrebbero fermarsi sulle linee del fronte attua ... Riporta globalist.it