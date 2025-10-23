Zelensky | La Russia ha molta paura che l' Ue prenda una decisione sull' uso degli asset congelati

« La Russia ha molta paura che l'Ue prenda una decisione sull'uso degli asset congelati, può darci la possibilità di vincere e non solo difenderci». Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in conferenza stampa a Bruxelles. «Oggi siamo più vicini a usare questi asset, in un modo o nell’altro, spero che prendano oggi questa decisione politica, è una decisione grossa», ha detto. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Zelensky: "La Russia ha molta paura che l'Ue prenda una decisione sull'uso degli asset congelati"

