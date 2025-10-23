Zelensky apre al congelamento del fronte Putin insoddisfatto per le sanzioni di Trump

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha aperto alla possibilità di un congelamento del fronte di guerra come primo passo verso un accordo di pace. Durante una visita in Norvegia, mercoledì 23 ottobre, ha definito «un buon compromesso» l’ipotesi di fermare le ostilità lungo le linee attuali, precisando che non si tratterebbe di una resa ma di un cessate il fuoco «necessario per avviare qualsiasi trattativa». Zelensky ha spiegato di aver discusso la proposta anche con il presidente statunitense Donald Trump, che in questi giorni ha rilanciato un piano per porre fine al conflitto partendo dalla situazione sul terreno. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Zelensky apre al congelamento del fronte, Putin insoddisfatto per le sanzioni di Trump

