Zelensky all' Ue | Più pressioni su Mosca Putin | Le sanzioni Usa? Non avranno impatto Risposta sbalorditiva se attaccati

Xml2.corriere.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le notizie di giovedì 23 ottobre sul conflitto in Ucraina, in diretta. Secondo Reuters, dopo l'introduzione delle nuove sanzioni Usa la Cina intende sospendere gli acquisti di petrolio russo e l'India è pronta a ridurre «drasticamente» le quantità importate. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

zelensky all ue pi249 pressioni su mosca putin le sanzioni usa non avranno impatto risposta sbalorditiva se attaccati

© Xml2.corriere.it - Zelensky all'Ue: «Più pressioni su Mosca». Putin: «Le sanzioni Usa? Non avranno impatto. Risposta sbalorditiva se attaccati»

Altre letture consigliate

zelensky ue pi249 pressioniL'Ue approva il 19esimo pacchetto di sanzioni contro Mosca. Zelensky: "Cessate il fuoco possibile" - Kallas: "Per Putin ora è più difficile finanziare la guerra". ilgiornale.it scrive

zelensky ue pi249 pressioniZelensky: il 19esimo pacchetto di sanzioni Ue è molto importante - "Il 19esimo pacchetto di sanzioni dell'Unione Europea, così come le sanzioni degli Stati Uniti contro le compagnie petrolifere russe, rappresentano un buon segnale affi ... Scrive quotidiano.net

Zelensky a Ue: tenere pressione su Mosca - Così arrivando a Bruxelles al Consiglio Ue il presidente ... rainews.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Zelensky Ue Pi249 Pressioni