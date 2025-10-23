Zelensky all' Ue | Più pressioni su Mosca Putin | Le sanzioni Usa? Non avranno impatto Jet russi nello spazio aereo lituano
Secondo Reuters, dopo l'introduzione delle nuove sanzioni Usa la Cina intende sospendere gli acquisti di petrolio russo e l'India è pronta a ridurre «drasticamente» le quantità importate. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Tra pressioni e aperture, la diplomazia torna protagonista. Trump cerca la pace, tra narrativa di Putin e Zelensky che tenta di evitare un compromesso al ribasso. Tutto converge verso Budapest L'articolo di Lorenzo Piccioli - facebook.com Vai su Facebook
Penso alle pressioni indicibili alle quali è sottoposto Zelensky, al forcing di chi ti dovrebbe essere alleato e invece, alla pavidità di chi ti circonda, alla violenza brutale del nostro nemico, al suo popolo indomito - X Vai su X
L'Ue approva il 19esimo pacchetto di sanzioni contro Mosca. Zelensky: "Cessate il fuoco possibile" - Kallas: "Per Putin ora è più difficile finanziare la guerra". ilgiornale.it scrive
Zelensky a Ue: tenere pressione su Mosca - Così arrivando a Bruxelles al Consiglio Ue il presidente ... Come scrive rainews.it
Ucraina: Zelensky, cruciale per noi approvazione nuove sanzioni Ue contro Russia - Il via libera formale dell'Unione europea al 19mo pacchetto di sanzioni contro la Russia è "cruciale per noi". Secondo agenzianova.com