Zelensky a Ue | tenere pressione su Mosca

9.45 "Un cessate il fuoco è possibile, ovviamente. Credo che tutti noi ne abbiamo bisogno. Ma abbiamo bisogno di più pressione sulla Russia". Così arrivando a Bruxelles al Consiglio Ue il presidente ucraino Zelensky. L'approvazione del 19esimo pacchetto sanzioni dell'Ue "è molto importante pe l'Ucraina", così come le sanzioni decise dagli Usa contro le due principali petrolifere russe. "E' un segnale per altri Paesi del mondo, si possono aggiungere". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it