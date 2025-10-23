Zelensky a Bruxelles per parlare di negoziati fondi e forniture militari
È il giorno del Consiglio europeo al quale Volodymyr Zelensky parteciperà come invitato speciale. Per il leader ucraino si tratta di un appuntamento molto importante, per almeno tre motivi: arginare . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
Altre letture consigliate
Ucraina, Macron: concessioni territori negoziabili solo da Zelensky https://notizie.tiscali.it/esteri/articoli/ucraina-macron-concessioni-territori-negoziabili-solo-zelensky-00001/ - facebook.com Vai su Facebook
Europa e Ucraina: “Linea del fronte base dei negoziati” - I leader occidentali, insieme al presidente ucraino Zelensky, sostengono gli sforzi di pace della Casa Bianca ma fissano i paletti per le trattative - Scrive rsi.ch
Leader Ue e Zelensky: "Negoziati da attuale linea contatto" - "Sosteniamo con forza la posizione del presidente Trump secondo cui i combattimenti devono cessare immediatamente e l'attuale linea di contatto deve costituire il punto di partenza dei negoziati". msn.com scrive
Zelensky: “Congelare la linea del fronte e iniziare a parlare”. Bombe russe su un asilo a Kharkiv: bimbi feriti - L’ambasciatore d’Italia in Giappone, Gianluigi Benedetti, ha preso parte a Tokyo alla conferenza per lo sminamento in Ucraina. Segnala ilfattoquotidiano.it