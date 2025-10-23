Zelensky a Bruxelles | Cessate il fuoco è possibile ma serve più pressione sulla Russia No a concessioni territoriali
“Il cessate il fuoco è possibile, ovviamente. E penso che tutti noi ne abbiamo bisogno. Ma dobbiamo fare più pressione sulla Russia per ottenere il cessate il fuoco”, così il Presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky, a margine del Consiglio Europeo a Bruxelles. Riguardo ai tomahawk, Zelensky ha sottolineato che “è una decisione delicata” ma che “come per le sanzioni” che sembravano “incredibili, credo che sul lungo periodo avremo la stessa decisione”. Una decisione che però, ha specificato, dipenderà dalla parte americana. Zelensky è stato poi categorico: non ci saranno concessioni territoriali”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
