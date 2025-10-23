Zazzaroni | Il Milan sta over-performando ora Non so se vincerà lo scudetto

Pianetamilan.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domani sera il Milan di Massimiliano Allegri aprirà le danze dell'ottava giornata di Serie A contro il Pisa: le parole di Zazzaroni. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

zazzaroni il milan sta over performando ora non so se vincer224 lo scudetto

© Pianetamilan.it - Zazzaroni: “Il Milan sta over-performando ora. Non so se vincerà lo scudetto”

Scopri altri approfondimenti

zazzaroni milan sta overZazzaroni: "Il Milan sta over-performando ora. Scudetto? Per me no" - Venerdì sera il Milan apre l'ottava giornata di campionato contro il Pisa che verrà in visita a San Siro alle ore 20. Secondo milannews.it

zazzaroni milan sta overRigore Milan, Zazzaroni: “Marinelli non avrebbe mai deciso da solo. Non è coniglio ma l’arbitro…” - Il direttore del Corriere dello Sport è tornato sull'episodio che ha deciso la gara tra il Milan e la Fiorentina ... Da msn.com

zazzaroni milan sta overAllegri Milan, Zazzaroni parla così del tecnico rossonero per il primato in Serie A: ecco le sue dichiarazioni sull’ex tecnico della Juve - Allegri Milan, Ivan Zazzaroni ha rilasciato alcune dichiarazioni sul tecnico rossonero dopo il primato in classifica in Serie A: le sue parole Nel commentare la vittoria di carattere del Milan sulla F ... Secondo calcionews24.com

Cerca Video su questo argomento: Zazzaroni Milan Sta Over