Zazzaroni difende la Juventus | Non ha meritato di perdere… In questo periodo non potevamo aspettarci di più a Madrid! Parole chiare del giornalista

Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha difeso la Juventus dopo la sconfitta contro il Real Madrid al Bernabeu. Le sue dichiarazioni. Nel suo editoriale sul Corriere dello Sport, il direttore Ivan Zazzaroni ha commentato così la sconfitta della Juventus contro il Real Madrid. Di seguito riportato il suo pensiero. QUI: LA CLASSIFICA DELLA JUVE IN CHAMPIONS LEAGUE PAROLE – « La partita intelligente, studiata sulle qualità e i limiti del Real che quanto a distrazioni in mediana e sbandate difensive non è secondo a nessuno, tra i grandi d’Europa. Quando viene a mancare l’attenzione però – e alla lunga capita – l’intelligenza, la disciplina tattica e lo studio non bastano più e l’errore si paga a carissimo prezzo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

