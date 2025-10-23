Zazzaroni difende la Juventus | Non ha meritato di perdere… In questo periodo non potevamo aspettarci di più a Madrid! Parole chiare del giornalista
Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha difeso la Juventus dopo la sconfitta contro il Real Madrid al Bernabeu. Le sue dichiarazioni. Nel suo editoriale sul Corriere dello Sport, il direttore Ivan Zazzaroni ha commentato così la sconfitta della Juventus contro il Real Madrid. Di seguito riportato il suo pensiero. QUI: LA CLASSIFICA DELLA JUVE IN CHAMPIONS LEAGUE PAROLE – « La partita intelligente, studiata sulle qualità e i limiti del Real che quanto a distrazioni in mediana e sbandate difensive non è secondo a nessuno, tra i grandi d’Europa. Quando viene a mancare l’attenzione però – e alla lunga capita – l’intelligenza, la disciplina tattica e lo studio non bastano più e l’errore si paga a carissimo prezzo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Approfondisci con queste news
C’è ancora chi difende Leao dopo gli errori contro la Juventus? Il nuovo episodio di #Numer1 con Giuseppe Cruciani Sandro Sabatini Ivan Zazzaroni ospite Enerix è fuori ora! Ascoltalo sulle principali piattaforme di podcast o al link dopcast.lnk.to/numer1 Un - facebook.com Vai su Facebook
Zazzaroni: "Juventus, quando di più non si può. Non meritava di perdere a Madrid" - E' questo il titolo del fondo pubblicato da Ivan Zazzaroni sul Corriere dello Sport all'indomani. Si legge su tuttomercatoweb.com
Real Madrid Juventus, Zazzaroni giustifica i bianconeri! La sua analisi del match: «Partita intelligente, studiata sulle qualità e i limiti del Real» - Nel suo editoriale per il Corriere dello Sport l’analisi sul match di Champions perso al Bernabeu «Quando di più non si può». Lo riporta calcionews24.com
Zazzaroni: "Partita ben studiata dalla Juve, ma con il Real è mancata l'attenzione. McKennie al momento imprescindibile" - o della Juventus in Champions League contro il Real Madrid di ieri sera: "La partita intelligente, studiata ... Si legge su tuttojuve.com