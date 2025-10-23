Yuri scappato da continui maltrattamenti ora cerca amore

Chietitoday.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Yuri è un cane che ha circa un anno e mezzo, metà Golden. È molto dolce e resiliente, accomodante e amorevole, testimoniano i volontari del canile rifugio di Chieti. Eppure, nonostante sia un cane buono, ha subito continui maltrattamenti.Dopo diverse segnalazioni ed episodi che si protraevano da. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

