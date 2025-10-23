Yildiz spento Vlahovic spuntato Openda non c' è | Juve l' attacco non segna più

L’atteccante serbo: "Il gol arriverà. Il contratto non c’entra. Quanto ripenserò a quell’azione? Devo dimenticare in fretta, la Lazio è alle porte.". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Yildiz spento, Vlahovic spuntato, Openda non c'è: Juve, l'attacco non segna più

Contenuti che potrebbero interessarti

Si è spento all’età di 77 anni il professor Mario Tieghi, La notizia, arrivata in mattinata, lascia di sasso l’intera Sabaudia che improvvisamente si vede privata di uno dei suoi pezzi pregiati. Nato a Ferrara, classe 1948, Tieghi è stato uno dei protagonisti della sc - facebook.com Vai su Facebook

“Dopo tante partite da ciapa sì, Yildiz e Pulisic ieri da ciapa no.” Un duello spento, poca brillantezza. Le stelle si rivedranno presto. @CorSport #JuventusMilan #SerieA #Milan - X Vai su X

Vlahovic-Juventus, cessione a gennaio? Due opzioni. Ma attenti alla follia per Yildiz - Rumor - Dopo un'estate in cui era sembrato sul punto di lasciare la Juventus (con le mille indiscrezioni sul Milan, mai arrivate però a un punto di svolta ... Riporta affaritaliani.it

C’è il talento di Yildiz e De Ketelaere ma occhio a Vlahovic e Lookman - Juve e Atalanta sono due delle quattro squadre ancora imbattute in Serie A (le altre sono Napoli e Cremonese) e si sfidano in un Allianz Stadium già tutto esaurito per il ruolo di principale ... Si legge su gazzetta.it

Juve con Yildiz e Vlahovic: ok, la coppia è giusta - Uno, il primo dei due citati si chiama Kenan Yildiz, ha 20 anni, porta il numero 10 e dal peso sta passando ... sportmediaset.mediaset.it scrive