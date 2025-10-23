Yildiz delude al Bernabeu | Lo tradisce la creatività che solitamente lo ispira Per la Gazzetta è il peggiore in campo | il voto
Yildiz, pagella shock per il turco dopo Madrid: la fascia non lo ispira, manca la sua solita creatività. La Gazzetta lo boccia senza appello. Una notte che doveva essere magica, quella da capitano nel tempio del calcio, si è trasformata nell’incubo peggiore. La prestazione di Kenan Yildiz al Santiago Bernabeu contro il Real Madrid è stata la fotografia della serata storta della Juventus: involuto, impreciso e, per la prima volta da quando veste il bianconero, privo di quella scintilla che lo ha reso l’idolo dei tifosi. Una prova disastrosa, che gli è valsa una bocciatura senza appello da parte de La Gazzetta dello Sport. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
