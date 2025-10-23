Yildiz a Sky | Incredibile avere la fascia da capitano ma sono arrabbiato per il risultato Abbiamo fatto il nostro meglio Dobbiamo fare questo in Serie A
Yildiz ha parlato così ai microfoni di Sky dopo Real Madrid Juve: tutte le dichiarazioni del calciatore sul match. Tudor ha parlato ai microfoni di Sky dopo Real Madrid Juve: tutte le dichiarazioni sul match di Champions League. CAPITANO – «Sì ovviamente è incredibile questa sensazione nello stadio, è la prima volta che parto con la fascia del capitano, è fantastico. Sono un po’ arrabbiato per il risultato perché è stata dura, è stata una grande partita, ma è andata così». OCCASIONI – «No, in questa partite, ovviamente, tutti sono pronti a giocare a queste partite, perché quando giochi, non capita molto spesso di giocare a Bernabéu, ma abbiamo fatto il nostro meglio, loro sono stati molto forti quindi congratulazioni a loro». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Approfondisci con queste news
Al Bernabeu con Yildiz capitano. Probabile formazione Juventus Di Gregorio; Gatti, Rugani, Kelly; Kalulu, McKennie, Thuram, Koopmeiners, Cambiaso; Yildiz, Vlahovic. #RealJuve #UCL #juve #juventus #finoallafine - facebook.com Vai su Facebook
Yildiz a Sky: "Arrabbiato per il risultato, serve questo atteggiamento contro tutti gli avversari. Sulla fascia di capitano.." - Dopo la sconfitta rimediata al Bernabeu, Kenan Yildiz, oggi capitano della Juventus, ha parlato ai microfoni di Sky Sport: Serata speciale con la maglia numero 10 e la fascia da capitano ... Segnala tuttojuve.com
Incredibile Yildiz a poche ore dal match col Villarreal: è ufficiale - È arrivato un annuncio clamoroso prima della sfida contro il Villarreal La Juventus fa visita al Villarreal per la seconda giornata di Champions ... Riporta diregiovani.it
Yildiz e Del Piero guardano i loro gol allo Sky Sport Skill dopo Juve Dortmund. VIDEO - 30 anni dopo, Kenan Yildiz ha segnato al Borussia Dortmund un gol identico a quello di Alessandro Del Piero, realizzato sempre contro i gialloneri: due meravigliosi destri a giro a scendere sul ... sport.sky.it scrive