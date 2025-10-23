Yildiz a Sky | Incredibile avere la fascia da capitano ma sono arrabbiato per il risultato Abbiamo fatto il nostro meglio Dobbiamo fare questo in Serie A

Yildiz ha parlato così ai microfoni di Sky dopo Real Madrid Juve: tutte le dichiarazioni del calciatore sul match. Tudor ha parlato ai microfoni di Sky dopo Real Madrid Juve: tutte le dichiarazioni sul match di Champions League. CAPITANO – «Sì ovviamente è incredibile questa sensazione nello stadio, è la prima volta che parto con la fascia del capitano, è fantastico. Sono un po’ arrabbiato per il risultato perché è stata dura, è stata una grande partita, ma è andata così». OCCASIONI – «No, in questa partite, ovviamente, tutti sono pronti a giocare a queste partite, perché quando giochi, non capita molto spesso di giocare a Bernabéu, ma abbiamo fatto il nostro meglio, loro sono stati molto forti quindi congratulazioni a loro». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

