Yildiz a Prime Video | Bisogna essere positivi da ogni sconfitta c’è una lezione Fantastico indossare la fascia è un qualcosa che spero di…
Yildiz ha parlato così ai microfoni di Prime Video dopo Real Madrid Juve: tutte le dichiarazioni dopo il match. Yildiz ha parlato ai microfoni di Prime Video dopo Real Madrid Juve: tutte le dichiarazioni sul match di Champions League. ANALISI – «L’ho detto ai ragazzi che bisogna essere positivi. Da ogni sconfitta si può imparare una lezione importante. Dobbiamo essere forti». CAPITANO AL BERNABEU – « È stato fantastico indossare la fascia di capitano, è un qualcosa che spero di poter fare anche in futuro. Non è bello farlo con una sconfitta, ma quello che bisogna fare è continuare così». .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
