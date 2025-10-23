XXIII edizione della storica rassegna dei Carichi Sospesi | fino ad aprile il Portello è la casa del teatro off a Padova

Padovaoggi.it | 23 ott 2025

Un cartellone che resta fedele all’innovazione ma che vedrà anche il ritorno di artisti che il pubblico padovano ha già apprezzato nelle scorse stagioni: Farmacia Zooè torna sul palcoscenico patavino con “Berlino”. "Interno 7", storia del calciatore Lutz Eigendorf e del suo sogno di libertà nella. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

