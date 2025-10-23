Xabi Alonso su Nico Paz | Ha fatto una scelta intelligente andando al Como ma non è il momento di parlare del futuro

Inter News 24 Xabi Alonso, tecnico del Real Madrid, ha rilasciato alcune dichiarazioni su Nico Paz al termine della sfida contro la Juventus. Alla vigilia della sfida tra Real Madrid e Juventus, Xabi Alonso è stato interrogato anche su due temi caldi: la partita tra Como e Juve e il futuro di Nico Paz, talento argentino cresciuto nel vivaio dei Blancos e attualmente protagonista in Serie A. Come riportato dal Corriere dello Sport, l’allenatore spagnolo ha risposto con la consueta lucidità, elogiando il giovane centrocampista ma mantenendo il riserbo sul suo possibile ritorno a Madrid. « Sì, ho visto la partita — ha dichiarato Alonso —. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Xabi Alonso su Nico Paz: «Ha fatto una scelta intelligente andando al Como, ma non è il momento di parlare del futuro»

