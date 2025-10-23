Xabi Alonso a Prime Video | Contro la Juve tipica gara di Champions League loro sono stati molto bravi in due aspetti in particolare

Xabi Alonso sulla vittoria di misura: il tecnico elogia la Juve ma sottolinea la crescita dei suoi e la prestazione del match-winner inglese. Una vittoria sofferta, decisa da un episodio, ma fondamentale per il cammino in Champions League. Al termine dell’1-0 con cui il suo  Real Madrid  ha superato la  Juventus, l’allenatore dei Blancos,  Xabi Alonso, ha analizzato la partita ai microfoni di  Prime Video. Il tecnico spagnolo ha elogiato la prestazione dei bianconeri, sottolineando l’equilibrio della sfida, ma ha anche espresso grande soddisfazione per la crescita dei suoi e per il gol decisivo di Jude Bellingham. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

