X-Men | Ecco perché Laurence Fishburne vorrebbe interpretare il Professor X nel reboot del MCU

Laurence Fishburne, celebre star di Matrix e amato volto nerd, punta a un altro ruolo iconico: quello del Professor Charles Xavier nel prossimo reboot degli X-Men firmato MCU. L’attore, già noto ai fan Marvel per aver interpretato il Dr. Bill FosterGoliath in Ant-Man and the Wasp, ha espresso il suo profondo desiderio di vestire i panni del fondatore degli X-Men. Fishburne, che vanta un curriculum impressionante con ruoli in franchise di successo come Mission: Impossible, L’uomo d’acciaio, John Wick e Predators, ha rivelato a ComicBook.com che la sua ambizione nasce da un legame decennale con l’Universo Marvel. 🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - X-Men: Ecco perché Laurence Fishburne vorrebbe interpretare il Professor X nel reboot del MCU

