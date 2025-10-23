X Factor Vicky | Ero timida la musica mi ha aiutato a trovare la mia voce Jake? Simpatico e preparato Tifo una donna ma vincerà PierC

Leggo.it | 23 ott 2025

Energia partenopea e calore caraibico. «Ho 28 anni e sono italo-dominicana. Sono nata a Napoli e a 13 anni mi sono trasferita a Santo Domingo, dove ho vissuto per altri 13 anni.. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - X Factor, Vicky: «Ero timida, la musica mi ha aiutato a trovare la mia voce. Jake? Simpatico e preparato. Tifo una donna, ma vincerà PierC»

