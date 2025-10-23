X Factor 2025 | vi portiamo a conoscere i nuovi concorrenti

È tutto pronto, X Factor 2025 sta per entrare nel vivo della gara. Si parte stasera, giovedì 23 ottobre, alle 21:15 in diretta su Sky e in streaming su NOW con la primissima puntata dei live che vedrà i 12 artisti selezionati dai giudici Achille Lauro, Paola Iezzi, Jake La Furia e Francesco. 🔗 Leggi su Today.it

Contenuti che potrebbero interessarti

City One. . In questa nuova puntata di "D-Factor nel cuore della serie D" riviviamo le emozioni dell'ottava giornata di campionato in Serie D con il successo esterno della Vigor al Granillo contro la Reggina e il pari del D'Ippolito tra Sambiase e Messina - facebook.com Vai su Facebook

A Natale non ci sevono regali. Ci serve solo un posto alla tavola di Lauro PS. Portiamo noi il vino #XF2025 - X Vai su X

X Factor 2025, chi sono i 12 concorrenti scelti dai giudici: le squadre ai live - I giudici Jake La Furia, Paola Iezzi, Francesco Gabbani e Achille Lauro hanno scelto i propri preferiti, ... Riporta fanpage.it

X Factor 2025, les jeux sont faits: tra i fischi per Achille Lauro, ecco le squadre dei 4 giudici - Alle Last Call di X Factor 2025 si sono formate le squadre dei 4 giudici. Lo riporta amica.it

X Factor 2025, i giudici hanno scelto i 12 concorrenti: le 4 squadre pronte a conquistare il palco dei Live - La tensione è nell’aria, le luci del Teatro Repower di Assago sono pronte ad accendersi e, come ogni autunno, X Factor torna a dettare il ritmo della musica italiana. Come scrive alphabetcity.it