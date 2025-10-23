X Factor 2025 stasera su Sky il primo Live | due manche di cover e Annalisa super ospite

Si parte con il primo Live Show di X Factor 2025: stasera su Sky Uno alle 21.15 e in streaming su NOW. I 12 concorrenti porteranno, in due manche, cover di brani famosi. Giorgia condurrà la serata e l'ospite della puntata sarà Annalisa. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

