X Factor 2025 | partono le Live con le esibizioni le eliminazioni e la corsa per la Finale Ospite Annalisa | ecco chi sono i dodici cantanti sul palco

Questa sera, 23 ottobre, X Factor 2025 – lo show Sky Original prodotto da Fremantle – entra nella nel vivo con la fase Live su Sky e in streaming su Now, condotto da Giorgia. I dodici i cantanti che puntata dopo puntata, eliminazione dopo eliminazioni, cercheranno di arrivare a palco della Finalissima prevista il 4 dicembre in Piazza del Plebiscito a Napoli. I giudici con le loro squadre Achille Lauro, Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi se ne “daranno” di ogni ragione a colpi di commenti e scelta delle canzoni. L’ospite musicale di questa sera sarà Annalisa che presenterà l’album “Ma io sono fuoco” e il tour. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - X Factor 2025: partono le Live con le esibizioni, le eliminazioni e la corsa per la Finale. Ospite Annalisa: ecco chi sono i dodici cantanti sul palco

