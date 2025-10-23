X Factor 2025 Live Show su Sky e NOW | squadre giudici ospiti e tutte le novità con Giorgia

Una selezione appassionante, piena di colpi di scena e soprattutto di performance che hanno già lasciato il segno: dopo Audizioni, Bootcamp e Last Call, il percorso di X Factor 2025 - lo show Sky Original prodotto da Fremantle - entra nella sua fase più attesa, e giovedì 23 ottobre, su Sky e in streaming su NOW si apre il capitolo decisivo, quello dei Live Show. Settimana dopo settimana, esibizio. 🔗 Leggi su Digital-news.it © Digital-news.it - X Factor 2025 Live Show su Sky e NOW: squadre, giudici, ospiti e tutte le novità con Giorgia

