X Factor 2025 le pagelle del primo live | il medley di Giorgia e il rimprovero di Achille Lauro al pubblico

Vanityfair.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ecco cosa è successo nella prima puntata in diretta del talent show di Sky e cosa ci ha convinto (e cosa no). 🔗 Leggi su Vanityfair.it

x factor 2025 le pagelle del primo live il medley di giorgia e il rimprovero di achille lauro al pubblico

© Vanityfair.it - X Factor 2025, le pagelle del primo live: il medley di Giorgia e il rimprovero di Achille Lauro al pubblico

Approfondisci con queste news

x factor 2025 pagelleX Factor 2025, le pagelle della Last Call: ridateci subito MilleAlice, Alfredo Fiore e i Plastic Haze - Una serata di grandi prove e scelte discutibili, in cui a volte (fin troppe) la musica è passata in secondo piano. Da rollingstone.it

x factor 2025 pagelleIl secondo bootcamp tra poche conferme ed esibizioni noiose: le pagelle della quinta puntata di “X Factor 2025” - Il secondo bootcamp tra poche conferme ed esibizioni noiose: le pagelle della quinta puntata di “X Factor 2025” Pochi brividi sul palco: Francesco Gabbani ha usato il suo X Pass per "Pierci" il ... Scrive iodonna.it

x factor 2025 pagelleX Factor 2025, le pagelle delle Last Call: gli acuti di Delia Buglisi, deludenti i Coopper Jitters - Sono andate in onda le Last Call di X Factor, che ha visto la formazione dei tre team: Cooper Jitters deludono ma arrivano ai live con la cover di Girls ... Segnala fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: X Factor 2025 Pagelle