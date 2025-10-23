Milano, 23 ottobre 2025 – I Live di X Factor 2025 prendono il via oggi giovedì 23 ottobre e le quattro squadre in gara sono formate. Tre concorrenti per ognuno dei giudici – Jake La Furia, Paola Iezzi, Achille Lauro e la new entry Francesco Gabbani –, per un totale di 12 artisti in gara. In una cavalcata che durerà sino alla finale di giovedì 4 dicembre quando in piazza del Plebiscito a Napoli sarà decretato il nome di chi avrà vinto la diciannovesima edizione del talent show prodotto da Fremantle per Sky Original. Nella passata edizione a trionfare è stata Mimì Caruso, concorrente della squadra di Manuel Agnelli. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - X Factor 2025, la squadra di Jake La Furia: chi può arrivare in finale