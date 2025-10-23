X Factor 2025 ecco i 12 cantanti che compongono le squadre di Achille Lauro Francesco Gabbani Jake La Furia Paola Iezzi

Quattro giudici, dodici artisti e stili diversi: ecco le squadre che si sfideranno nei Live Show di X Factor 2025 Le squadre di X Factor 2025 sono pronte a sfidarsi sul palco dei Live Show, con dodici concorrenti selezionati dai quattro giudici: Achille Lauro, Francesco Gabbani, Jake La Furia. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - X Factor 2025, ecco i 12 cantanti che compongono le squadre di Achille Lauro, Francesco Gabbani, Jake La Furia, Paola Iezzi

Leggi anche questi approfondimenti

X Factor, le squadre dei live: chi sono i cantanti scelti dai giudici e chi è favorito - facebook.com Vai su Facebook

X Factor 2025, due cantanti catanesi arrivano ai Live https://ift.tt/ipK9fwd https://ift.tt/FSIJ0Xf - X Vai su X

X Factor 2025: Piercesare Fagioli, Mayo Lucisano (favoriti) e poi... - Da Layana a Delia e Amanda, chi sono i 12 cantanti in gara - Al via i Live Show, ecco i cantanti che sognano il trionfo in Piazza Plebiscito a Napoli ... Come scrive affaritaliani.it

X Factor 2025, i giudici hanno scelto i 12 concorrenti: le 4 squadre pronte a conquistare il palco dei Live - La tensione è nell’aria, le luci del Teatro Repower di Assago sono pronte ad accendersi e, come ogni autunno, X Factor torna a dettare il ritmo della musica italiana. Segnala alphabetcity.it

X Factor 2025, chi sono i 12 concorrenti scelti dai giudici: le squadre ai live - I giudici Jake La Furia, Paola Iezzi, Francesco Gabbani e Achille Lauro hanno scelto i propri preferiti, ... Scrive fanpage.it