X Factor 2025 cominciano i Live | alla scoperta dei magnifici 12 concorrenti

Prende il via questa sera, su Sky Uno e in streaming su NOW, il primo Live di X Factor 2025, a cui parteciperanno le squadre al completo di Achille Lauro, Paola Iezzi, Jake La Furia e Francesco Gabbani. Andiamo a scoprire chi sono i 12 concorrenti scelti dai giudici. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - X Factor 2025, cominciano i Live: alla scoperta dei magnifici 12 concorrenti

Argomenti simili trattati di recente

City One. . In questa nuova puntata di "D-Factor nel cuore della serie D" riviviamo le emozioni dell'ottava giornata di campionato in Serie D con il successo esterno della Vigor al Granillo contro la Reggina e il pari del D'Ippolito tra Sambiase e Messina - facebook.com Vai su Facebook

PierC - Concorrente ufficiale X Factor 2025 Fin da piccolo si innamora della musica, studia pianoforte e teoria al Conservatorio, per poi dedicarsi al canto e calcare i palchi come solista e attore di musical. Il suo percorso ad #XF2025 lo porta a mescolare il can - X Vai su X

X Factor 2025, i giudici hanno scelto i 12 concorrenti: le 4 squadre pronte a conquistare il palco dei Live - La tensione è nell’aria, le luci del Teatro Repower di Assago sono pronte ad accendersi e, come ogni autunno, X Factor torna a dettare il ritmo della musica italiana. Lo riporta alphabetcity.it

X Factor 2025, les jeux sont faits: tra i fischi per Achille Lauro, ecco le squadre dei 4 giudici - Alle Last Call di X Factor 2025 si sono formate le squadre dei 4 giudici. Si legge su amica.it

X Factor 2025, giovedì al via i Live. Ospite Annalisa. Le squadre e tutte le anticipazioni - Leggi su Sky TG24 l'articolo X Factor 2025, giovedì al via i Live. Scrive tg24.sky.it