WWE | Xavier Woods firma il rinnovo Vince Russo solleva critiche sul ricambio generazionale

Un nuovo accordo per prolungare la sua longeva avventura in WWE: Xavier Woods, membro iconico dei New Day, ha rinnovato il suo contratto e si prepara a scrivere altri capitoli della sua carriera sui ring di RAW, ma la notizia, rilanciata da Fightful Select e confermata dallo stesso Woods via social, ha subito fatto discutere: c’è chi applaude la scelta della federazione, ma c’è anche chi – come Vince Russo – vede nella mossa l’ennesimo segnale di stagnazione creativa. Russo non risparmia critiche: “Ecco perché la WWE non si rinnova”. Nel podcast “ Writing with Russo ”, l’ex capo della creatività WWE è stato caustico come suo solito. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

