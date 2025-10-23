WWE | Sol Ruca fuori da Halloween Havoc verità o solo storyline?
L’episodio del 21 ottobre di NXT ha preso una svolta inaspettata quando Sol Ruca è apparsa con le stampelle, annunciando di non essere stata dichiarata idonea a competere ad Halloween Havoc. L’attuale Women’s North American Champion e Women’s Speed Champion si è rivolta al pubblico in un momento toccante, sembrando pronta a rinunciare al titolo a causa di un infortunio. Tuttavia, secondo un nuovo aggiornamento, la situazione potrebbe non essere così semplice come sembra. "I don't know when I'm gonna be cleared." Say it ain't so, @SolRucaWWE pic.twitter.com4PRjWvDu4L — WWE (@WWE) October 22, 2025 Durante l’episodio del 23 ottobre di Wrestling Observer Radio, Bryan Alvarez e Dave Meltzer hanno analizzato il segmento e entrambi hanno messo in dubbio che l’infortunio di Ruca fosse reale, ipotizzando che potesse trattarsi di una storyline. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
News recenti che potrebbero piacerti
Mark che spacca al microfono, Travis fuori di testa con il doppio pedale e Tom che domina ogni centimetro del palco. Tenete Roller Coaster in scaletta per sempre! : nicofreako182/IG - facebook.com Vai su Facebook
WWE: Le Zaruca sfiorano l’impresa e intanto Blake Monroe si fa notare a SmackDown - Serata di match titolati quella di SmackDown al ritorno sul suolo americano, in quel di San Josè California. zonawrestling.net scrive
WWE: Fallon Henley fuori gioco? Brutto incidente durante un house show di NXT - Fallon Henley potrebbe affrontare un serio stop dopo un preoccupante incidente avvenuto durante un evento dal vivo di NXT il 9 ottobre. Secondo zonawrestling.net