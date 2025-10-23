WWE | Sol Ruca fuori da Halloween Havoc verità o solo storyline?

L’episodio del 21 ottobre di NXT ha preso una svolta inaspettata quando Sol Ruca è apparsa con le stampelle, annunciando di non essere stata dichiarata idonea a competere ad Halloween Havoc. L’attuale Women’s North American Champion e Women’s Speed Champion si è rivolta al pubblico in un momento toccante, sembrando pronta a rinunciare al titolo a causa di un infortunio. Tuttavia, secondo un nuovo aggiornamento, la situazione potrebbe non essere così semplice come sembra. "I don't know when I'm gonna be cleared." Say it ain't so, @SolRucaWWE pic.twitter.com4PRjWvDu4L — WWE (@WWE) October 22, 2025 Durante l’episodio del 23 ottobre di Wrestling Observer Radio, Bryan Alvarez e Dave Meltzer hanno analizzato il segmento e entrambi hanno messo in dubbio che l’infortunio di Ruca fosse reale, ipotizzando che potesse trattarsi di una storyline. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

