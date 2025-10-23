WWE | Ritorno di Liv Morgan in vista? La WWE punta a un grande colpo di scena

Zonawrestling.net | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La WWE sta preparando un grande ritorno a sorpresa per Liv Morgan, attualmente in fase di recupero dopo l’intervento alla spalla. Secondo quanto riportato da  PWInsider, l’idea all’interno della compagnia è che Liv possa tornare sul ring nei primi mesi del 2026, in linea con i tempi previsti per la riabilitazione dopo l’operazione alla spalla a seguito della lussazione subita il 16 giugno a Monday Night RAW. Tuttavia, alcune fonti ritengono che il suo rientro potrebbe avvenire anche prima, nel caso in cui la terapia fisica proceda più rapidamente del previsto. Liv Morgan pronta al ritorno: La WWE vuole un impatto da brividi. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

wwe ritorno di liv morgan in vista la wwe punta a un grande colpo di scena

© Zonawrestling.net - WWE: Ritorno di Liv Morgan in vista? La WWE punta a un grande colpo di scena

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Liv Morgan, protagonista della Wwe: "Il 2024 è stato il mio anno" - Il momento più bello a SummerSlam" È uno dei volti migliori del 2024, l’anno che l’ha consacrata come ... Lo riporta gazzetta.it

Liv Morgan, campionessa mondiale WWE: “Sto cercando la mia famiglia italiana, prenderò la cittadinanza” - La WWE, uno dei colossi mondiali dell'intrattenimento, si prepara a tornare in Italia: il prossimo 21 marzo il grande wrestling americano tornerà alla Unipol Arena di Bologna per lo show Smackdown, ... fanpage.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Wwe Ritorno Liv Morgan