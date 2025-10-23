WWE | Ritorno di Liv Morgan in vista? La WWE punta a un grande colpo di scena
La WWE sta preparando un grande ritorno a sorpresa per Liv Morgan, attualmente in fase di recupero dopo l’intervento alla spalla. Secondo quanto riportato da PWInsider, l’idea all’interno della compagnia è che Liv possa tornare sul ring nei primi mesi del 2026, in linea con i tempi previsti per la riabilitazione dopo l’operazione alla spalla a seguito della lussazione subita il 16 giugno a Monday Night RAW. Tuttavia, alcune fonti ritengono che il suo rientro potrebbe avvenire anche prima, nel caso in cui la terapia fisica proceda più rapidamente del previsto. Liv Morgan pronta al ritorno: La WWE vuole un impatto da brividi. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Da oggi su Disney+ arriva la seconda stagione di High Potential a meno di un mese di distanza dagli USA (proprio oggi su ABC va in onda la quarta puntata). In quanti non vedevano l'ora del ritorno di Morgan? - facebook.com Vai su Facebook
Liv Morgan, protagonista della Wwe: "Il 2024 è stato il mio anno" - Il momento più bello a SummerSlam" È uno dei volti migliori del 2024, l’anno che l’ha consacrata come ... Lo riporta gazzetta.it
Liv Morgan, campionessa mondiale WWE: “Sto cercando la mia famiglia italiana, prenderò la cittadinanza” - La WWE, uno dei colossi mondiali dell'intrattenimento, si prepara a tornare in Italia: il prossimo 21 marzo il grande wrestling americano tornerà alla Unipol Arena di Bologna per lo show Smackdown, ... fanpage.it scrive