WWE | Noam Dar pronto al ritorno sul ring di NXT dopo l’infortunio

Noam Dar è stato costretto a cedere l' NXT Heritage Cup a giugno a causa di un infortunio, appena due mesi dopo essere tornato dall'ultimo stop forzato. È stato un colpo duro, non solo per l'andamento estivo di NXT, ma anche per la serie di prestazioni di alto livello di Dar. Ora, arriva un aggiornamento direttamente da chi lo conosce meglio: la wrestler e compagna nella vita reale Aleah James. Durante la sua partecipazione al The A2theK Wrestling Show, James ha offerto uno sguardo positivo sulla ripresa di Dar e ha anticipato il suo imminente ritorno: "Sta andando davvero bene. Sta diventando sempre più forte e riesce a fare sempre di più.

