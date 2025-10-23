Nessun accordo per Adam Copeland. La WWE ha definito i piani per il match d’addio di John Cena, programmato per il prossimo 13 dicembre a Saturday Night’s Main Event, Washington D.C. Nonostante le ipotesi circolate online e tra gli appassionati, il nome di Adam Copeland ( Edge ) è stato escluso dall’elenco dei possibili avversari per la serata speciale. Chiarimenti da Wrestling Observer Radio. Durante la puntata odierna di Wrestling Observer Radio, Dave Meltzer ha fatto chiarezza a proposito delle indiscrezioni sulla possibile presenza di Copeland: “La WWE ha già deciso per il ritiro di Cena. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Nessun interesse per Adam Copeland al retirement match di John Cena. Chi sarà il suo l’ultimo avversario?