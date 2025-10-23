Il torneo WTA di Tokyo corre veloce verso le fasi decisive, la giornata odierna si caratterizza per gli ultimi quattro match degli ottavi di finale. Il campo non riserva verdetti clamorosi con le favorite che avanzano senza patemi: accedono ai quarti la svizzera Belinda Bencic, la kazaka Elena Rybakina e la russa Ekaterina Alexandrova. In apertura di giornata la svizzera Belinda Bencic regola la francese Varvara Gracheva 6-4 6-3 in un’ora e ventisei minuti di gioco. L’elvetica, testa di serie numero cinque, rimonta dal 2-4 nella partita di apertura e grazie ad un devastante parziale di quattro giochi consecutivi firma il 6-4 alla prima opportunità. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - WTA Tokyo 2025, Bencic, Rybakina e Alexandrova accedono ai quarti di finale