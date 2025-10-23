WTA Tokyo 2025 Bencic Rybakina e Alexandrova accedono ai quarti di finale

Il torneo WTA di Tokyo corre veloce verso le fasi decisive, la giornata odierna si caratterizza per gli ultimi quattro match degli ottavi di finale. Il campo non riserva verdetti clamorosi con le favorite che avanzano senza patemi: accedono ai quarti la svizzera Belinda Bencic, la kazaka Elena Rybakina e la russa Ekaterina Alexandrova. In apertura di giornata la svizzera Belinda Bencic regola la francese Varvara Gracheva 6-4 6-3 in un’ora e ventisei minuti di gioco. L’elvetica, testa di serie numero cinque, rimonta dal 2-4 nella partita di apertura e grazie ad un devastante parziale di quattro giochi consecutivi firma il 6-4 alla prima opportunità. 🔗 Leggi su Oasport.it

