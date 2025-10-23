Giornata di ottavi di finale nel torneo WTA250 di Guangzhou, in Cina. Elisabetta Cocciaretto, lottando strenuamente, si è imposta contro la cinese Xiyu Wang col punteggio di 6-3 2-6 6-3 e nei quarti di finale affronterà l’americana Ann Li (n.44 del mondo). La statunitense si è imposta contro la colombiana Camila Osorio (n.83 WTA) col punteggio di 7-5 6-2 in 1 ora e 18 minuti di partita. Non sarà un confronto semplice per Cocciaretto, dovendo anche capire quale sia il suo status fisico dopo l’impegnativa partita di oggi. Vittoria della neozelandese Lulu Sun (n.116 del mondo) contro l’altra cinese Yafan Wang (n. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - WTA Guangzhou 2025, Ann Li sfiderà Cocciaretto nei quarti di finale. Vincono Sun e McNally