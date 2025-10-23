Wsj | Piano Usa per dividere Gaza in zone separate controllate da Israele e Hamas

(Adnkronos) – Stati Uniti e Israele stanno valutando un piano che dividerebbe Gaza in zone separate controllate da Israele e Hamas, con la ricostruzione che avverrebbe solo sul lato israeliano come misura provvisoria fino a quando il gruppo militante non potrà essere disarmato e rimosso dal potere. E' la ricostruzione del Wall Street Journal, secondo . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

