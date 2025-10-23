WRC – Verso il 2026 di Toyota | Tänak o Solberg?
Leadership, esperienza o futuro: chi guiderà l’era post-Rovanperä? Per settimane è sembrata la soluzione più logica. Oliver Solberg, fresco campione WRC2 e autore di un debutto vincente con la Yaris Rally1 in Estonia, appariva come il nome giusto per raccogliere l’eredità di Kalle Rovanperä nel team Toyota Gazoo Racing a partire dal 2026. Ma nel . 🔗 Leggi su Tuttorally.news
