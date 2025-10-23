WR2C – Lucas Moraes passa a Dacia | nuova avventura nel rally-raid

Il brasiliano, reduce da una stagione trionfale con Toyota, correrà la Dakar 2026 e l’intero mondiale con il team Dacia Sandriders e un nuovo copilota. Lucas Moraes, fresco campione del mondo W2RC 2025, ha annunciato un importante cambio di squadra: dopo i successi ottenuti con Toyota, correrà la prossima Dakar 2026 con il team Dacia . 🔗 Leggi su Tuttorally.news

Altri contenuti sullo stesso argomento

Moraes: "Bella battaglia con Nani, spiace aver perso di 18"" - Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria ... Secondo video.sky.it

Lucas Moraes vittorioso nella tappa 3 del Dakar; Yazeed Al Rajhi è il nuovo leader. - Sono stati cronometrati 438 km tra Al Duwadimi e Al Salamiya, dei quali Yazeed Al Rajhi è uscito come nuovo leader della ... Si legge su autogear.pt

Dakar 2025, Lucas Moraes vince nettamente la settima tappa tra le auto, Al Rajhi si avvicina a Lategan nella generale - Il brasiliano ha messo la freccia sin dai primi intermedi ed è stato sempre al comando, gestendo ... Si legge su oasport.it