World Series MLB 2025 su Sky e NOW la sfida Dodgers–Blue Jays

Al via da venerdì 24 ottobre le finali del baseball USA: i campioni in carica di Los Angeles contro Toronto, che torna dopo 32 anni. Tutte le partite in diretta tv e streaming Scatta lo spettacolo delle World Series MLB 2025, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. A contendersi il titolo del baseball statunitense saranno i Los Angeles Dodgers, campioni in carica della National League e alla seconda finale consecutiva (23ª nella loro storia), e i Toronto Blue Jays, vincitori dell’American League, che tornano sul palcoscenico più prestigioso dopo ben 32 anni di assenza. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it

