WhatsApp Beta migliora la ricerca dei contenuti multimediali con i filtri

Tuttoandroid.net | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle scorse ore è arrivato il rilascio di una nuova versione beta di WhatsApp per Android: stiamo parlando della versione 2.25.31.10 L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net

whatsapp beta migliora la ricerca dei contenuti multimediali con i filtri

© Tuttoandroid.net - WhatsApp Beta migliora la ricerca dei contenuti multimediali con i filtri

Leggi anche questi approfondimenti

whatsapp beta migliora ricercaLa possibilità di menzionare tutti gli utenti di un gruppo WhatsApp sta arrivando - WhatsApp Beta mette a disposizione dei beta tester una nuova funzione molto attesa per le chat di gruppo della popolare app di messaggistica. Riporta tuttoandroid.net

whatsapp beta migliora ricercaWhatsApp beta 2.25.30.12 introduce la funzione @all: gruppi più ordinati e comunicazione più efficiente - 12), l’app di Meta lavora a una funzione inedita chiamata @all, che permetterà di menzionare tutti i membri di un gruppo con un solo tag, ma ... Si legge su news.fidelityhouse.eu

whatsapp beta migliora ricercaWhatsApp dichiara guerra allo spam con una nuova funzione - Nelle scorse ore è stato dato il via al rilascio di una nuova versione beta di WhatsApp per Android: si tratta della versione 2. Secondo tuttoandroid.net

Cerca Video su questo argomento: Whatsapp Beta Migliora Ricerca