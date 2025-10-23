Werwulf | Robert Eggers ha iniziato le riprese in Inghilterra del suo film medievale sui lupi mannari

Screendaily annuncia l'inizio riprese di Werwulf, il film di lupi mannari di Robert Eggers con Willem Dafoe, Aaron Taylor-Johnson e Lily-Rose Depp. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

è opera di Robert Eggers con Sjón, il poeta e romanziere islandese che in precedenza ha scritto col regista The Northman.

