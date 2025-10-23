Werwulf di Robert Eggers | le foto dal set svelano l' ambientazione medievale dell' horror sui lupi mannari

In linea con le sue precedenti produzioni, il regista di Nosferatu sta curando in ogni dettaglio la costruzione dei set che rievocano atmosfere familiari. Le foto dal set di Werwulf anticipano cosa aspettarsi dalla nuova fatica di Robert Eggers, in lavorazione a Elstree, Regno Unito. Interpretato da Aaron Taylor-Johnson, il lupo mannaro titolare, Lily-Rose Depp, Willem Dafoe e Ralph Ineson, già nel cast del precedente Nosferatu, l'horror sarà ambientato nell'Inghilterra del 13° secolo e utilizzerà l'inglese antico come linguaggioper riprodurre dialoghi fedeli all'epoca. Che cosa ci dicono le foto dal set diffuse su Reddit? Sbirciando le foto dal set di Werwulf condivide su Reddit, vediamo la troupe di Eggers all'opera per ricostruire il villaggio medievale in cui l'horror in costume è ambientato, per altro . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

