Wembanyama è un alieno | finta e schiacciata rovesciata da impazzire

Gazzetta.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È bastata una partita per far capire a tutti che Victor Wembanyama sarà uno dei protagonisti di questa stagione. Il francese trascina i San Antonio Spurs nella vittoria contro i Dallas Mavericks, mettendo a referto 40 punti e 15 rimbalzi. La finta e la schiacciata rovesciata con cui mette fuori causa la difesa dei Mavs sono qualcosa di straordinario. Questo e tanto altro nelle migliori giocate della notte Nba. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

