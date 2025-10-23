Wembanyama è un alieno | finta e schiacciata rovesciata da impazzire
È bastata una partita per far capire a tutti che Victor Wembanyama sarà uno dei protagonisti di questa stagione. Il francese trascina i San Antonio Spurs nella vittoria contro i Dallas Mavericks, mettendo a referto 40 punti e 15 rimbalzi. La finta e la schiacciata rovesciata con cui mette fuori causa la difesa dei Mavs sono qualcosa di straordinario. Questo e tanto altro nelle migliori giocate della notte Nba. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
L'estate di Victor Wembanyama: - ha fatto un ritiro spirituale di due settimane in un tempio buddista, per approfondire la vita e la cultura dei monaci. Ha preso anche diverse lezioni di kung fu da un maestro Shaolin - si è iscritto a vari tornei di scacchi e ne ha or - facebook.com Vai su Facebook
