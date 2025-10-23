Wembanyama è tornato in Nba dopo la malattia con una prestazione monstre | Ho capito cosa significa perdere molto

Sapeva quello che aveva rischiato di perdere, quindi, oggi, dà più per scontato quello che la natura (e il lavoro) gli hanno regalato. Victor Wembanyama, ventunenne talento francese, medaglia d’argento alle Olimpiadi è tornato sul parquet del campionato Nba dopo otto mesi di assenza e lo ha fatto con una prestazione monstre. Wemby è stato autore di 40 punti, 15 rimbalzi e protagonista di diverse azioni spettacolari nella sfida vinta dai suoi San Antonio Spurs contro i Dallas Mavericks (125-92 il punteggio finale). Ne parla Espn La diagnosi e lo stop. Al 21enne fenomeno del basket mondiale era stata diagnosticata una trombosi venosa profonda alla spalla destra, una condizione scoperta a seguito del suo ritorno a San Antonio, dopo l’All Star Game a San Francisco. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

