Wembanyama è tornato in Nba dopo la malattia con una prestazione monstre | Ho capito cosa significa perdere molto

Ilnapolista.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sapeva quello che aveva rischiato di perdere, quindi, oggi, dà più per scontato quello che la natura (e il lavoro) gli hanno regalato. Victor Wembanyama, ventunenne talento francese, medaglia d’argento alle Olimpiadi è tornato sul parquet del campionato Nba dopo otto mesi di assenza e lo ha fatto con una prestazione monstre. Wemby è stato autore di 40 punti, 15 rimbalzi e protagonista di diverse azioni spettacolari nella sfida vinta dai suoi San Antonio Spurs contro i Dallas Mavericks (125-92 il punteggio finale). Ne parla Espn La diagnosi e lo stop. Al 21enne fenomeno del basket mondiale era stata diagnosticata una trombosi venosa profonda alla spalla destra, una condizione scoperta a seguito del suo ritorno a San Antonio, dopo l’All Star Game a San Francisco. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

wembanyama 232 tornato in nba dopo la malattia con una prestazione monstre ho capito cosa significa perdere molto

© Ilnapolista.it - Wembanyama è tornato in Nba dopo la malattia con una prestazione monstre: «Ho capito cosa significa perdere molto»

Approfondisci con queste news

wembanyama 232 tornato nbaWembanyama &#232; tornato in Nba dopo la malattia con una prestazione monstre: «Ho capito cosa significa perdere molto» - Wembanyama è tornato nel campionato Nba con una prestaione monstre: «Ho semplicemente capito quello che stavo perdendo» ... Lo riporta ilnapolista.it

wembanyama 232 tornato nbaNba, Fontecchio non basta a Miami. Wembanyama torna dopo 8 mesi e trascina San Antonio - Il francese segna 40 punti e permette agli Spurs di battere i Mavericks. Come scrive corrieredellosport.it

wembanyama 232 tornato nbaBasket: Nba al via, Wembanyama fa 40 punti - Il 21enne asso francese, alla prima partita dopo oto mesi di stop per una trombosi venosa, ha trascinato San Antonio Spurs al successo (125- Secondo ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Wembanyama 232 Tornato Nba