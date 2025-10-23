Wembanyama da urlo 40 punti all’esordio stagionale Fontecchio parte bene con Miami

Notte Nba spettacolare: San Antonio domina Dallas, bene anche Edwards e Booker. A Est colpo Philadelphia su Boston, debutto convincente per l’azzurro negli Heat. Victor Wembanyama torna a prendersi la scena Nba. Dopo lo stop per trombosi alla spalla destra che lo aveva tenuto fermo da febbraio scorso, il francese degli Spurs comincia la sua terza stagione con una prova monumentale: 40 punti e 15 rimbalzi nel 125-92 rifilato a Dallas. Nel derby texano il riflettore era atteso sul rookie Cooper Flagg, prima scelta assoluta dell’ultimo Draft, che chiude con 10 punti e 10 rimbalzi. Per San Antonio ci sono anche i 15 punti di Harper (seconda scelta 2025) e i 22 di Castle, miglior matricola dell’anno passato. 🔗 Leggi su Sportface.it

Leggi anche questi approfondimenti

Wembanyama da urlo, 40 punti all’esordio stagionale. Fontecchio parte bene con Miami - Dopo lo stop per trombosi alla spalla destra che lo aveva tenuto fermo da febbraio ... Lo riporta sportface.it

Basket: Nba al via, Wembanyama fa 40 punti - Il 21enne asso francese, alla prima partita dopo oto mesi di stop per una trombosi venosa, ha trascinato San Antonio Spurs al successo (125- Riporta ansa.it

NBA, Wemby travolge Dallas: debutto stagionale mostruoso da 40 punti e 15 rimbalzi. VIDEO - Il derby texano che apre la stagione di Mavs e Spurs dura di fatto solo un quarto, perché San Antonio nel 2° quarto scappa e non si fa più riprendere. Lo riporta sport.sky.it