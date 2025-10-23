Welfare Oliveti Enpam e Adepp | Assistenza e supporto ai professionisti

(Adnkronos) – “Il welfare è una forma di erogazione di assistenza e di supporto ai professionisti che lavorano. Io rappresento la Cassa dei medici che è la più importante del pianeta Adepp con venti casse di previdenza. Ci interroghiamo sul welfare, il nostro primo obiettivo, oltre all'attività istituzionale che è quella di pagare pensioni e . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com