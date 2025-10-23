Welfare | nasce preMio carta digitale progettata per semplificare erogazione benefit aziendali

(Adnkronos) – Per rispondere alla sfida più welfare meno burocrazia, nasce preMio, una carta digitale nominativa e non ricaricabile sviluppata da 3i4iM, progettata per semplificare l’erogazione dei benefit aziendali nel rispetto delle regole previste dalla normativa. La carta funziona come un voucher elettronico dedicato al welfare aziendale. A differenza di una normale carta di debito, . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

