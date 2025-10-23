Welfare Cardoni Federmanager | Premio Global Welfare riconosce coerenza nostre iniziative

(Adnkronos) – "Il welfare contrattuale, di cui siamo stati antesignani, è la cifra distintiva dell’impegno di Federmanager. Non è mai stato solo una clausola contrattuale, ma un patto che tiene insieme persone e imprese, capace di generare cultura, responsabilità sociale e benessere diffuso. Per questo il premio Global Welfare ci riempie di orgoglio: riconosce la . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

News recenti che potrebbero piacerti

Welfare, Cardoni (Federmanager): “Premio Global Welfare riconosce coerenza nostre iniziative” - (Adnkronos) – “Il welfare contrattuale, di cui siamo stati antesignani, è la cifra distintiva dell’impegno di Federmanager. Come scrive pianetagenoa1893.net

Tim: Federmanager, positiva crescita Poste nell'azionariato - "Si è tenuto oggi un incontro tra una delegazione di Federmanager guidata dal direttore generale Mario Cardoni, l’ad e direttore generale del Gruppo Tim, Pietro Labriola, e ... lagazzettadelmezzogiorno.it scrive

Imprese: Federmanager, al via settima edizione del Premio giovane manager - Federmanager per la crescita e la valorizzazione delle nuove generazioni manageriali. Scrive lagazzettadelmezzogiorno.it